Montoya faz a pole no GP da Itália O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, conquistou neste sábado a pole position para o GP da Itália, no circuito de Monza, o mais rápido de toda a temporada de Fórmula 1. Ele registrou o tempo de 1:20.264 e a sua segunda pole consecutiva. Na segunda colocação larga o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, seguido de seu irmão Ralf, da Williams, e do brasileiro Rubens Barrichello, seu companheiro de equipe. Em quinto sai o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, e em sexto, o escocês Eddie Irvine, da Jaguar. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, larga em 14º. Confira o grid de largada para o GP a Itália: 1) Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:20.264 2) Michael Schumacher - Ferrari - 1:20.521 3) Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:20.542 4) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:20.706 5) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:21.163 6) Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth - 1:21.606 7) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:21.803 8) Pedro De La Rosa - Jaguar-Cosworth - 1:21.960 9) Jacques Villeneuve - BAR-Honda - 1:22.126 10) Mika Salo - Toyota - 1:22.318 11) Jarno Trulli - Renault - 1:22.383 12) Giancarlo Fisichella - Jordan Honda - 1:22.515 13) Allan Mcnish - Toyota - 1:22.521 14) Felipe Massa - Sauber-Petronas - 1:22.565 15) Nick Heidfeld - Sauber-Petronas - 1:22.601 16) Olivier Panis - BAR-Honda - 1:22.645 17) Jenson Button - Renault - 1:22.714 18) Takuma Sato - Jordan-Honda - 1:23.166 19) Mark Webber - Minardi-Asiatech - 1:23.794 20) Alex Yoong - Minardi-Asiatech - 1:25.111