Montoya fecha dia na frente em Jerez O piloto colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) se despediu nesta quinta-feira do circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, com o melhor tempo do dia. O colombiano deu 87 voltas e na melhor passagem, cravou 1min.16s.295. O japonês Takuma Sato (BAR) foi o segundo, com o tempo de 1min.16s.764 e o brasileiro Felipe Massa (Sauber) em terceiro: 1min.16s.835. Pouco tempo depois de marcar seu melhor tempo, Massa passou por um grande susto. Ele perdeu o controle do carro na curva Sito Pons e bateu forte contra a proteção de pneus. Eler nada sofreu, mas o carro ficou bastante danificado. Os treinos de hoje - que tiveram a participação de sete escuderias - serviram para a realização de testes de pneus, suspensões e alterações aerodinânicas. Algumas equipes, no entanto - casos da Williams e Toyota - iniciaram as provas dos motores V8 que passarão a ser usados na temporada 2006. Repetindo o que ocorreu em praticamente toda a Europa, pilotos e equipes suspenderam os treinamentos por dois minutos em homenagem às pessoas que morreram nos atentados a bomba em Londres. Veja os tempos desta quinta-feira: .1. Juan Pablo Montoya (COL/Mclaren) 1.16.295 (87 vueltas) .2. Takuma Sato (JAP/Bar) 1.16.764 (88) .3. Felipe Massa (BRA/Sauber) 1.16.835 (37) .4. Alex Wurz (AUT/McLaren) 1.16.913 (107) .5. Franck Montagny (FRA/Renault) 1.17.102 (83) .6. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1.17.129 (85) .7. Jenson Button (ING/Bar) 1.17.545 (46) .8. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1.17.664 (137) .9. Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1.18.210 (124) 10. David Coulthard (ESC/Red Bull) 1.18.231 (117) 11. Christian Klien (AUT/Red Bull) 1.18.596 (61) 12. Nick Heidfeld (ALE/Williams) 1.18.841 (72) 13. Antonio Pizzonia (BRA/Williams) 1.21.836 (22) 14. Olivier Panis (FRA/Toyota) 1.23.769 (12).