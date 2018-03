Montoya fica na Williams, diz jornal Juan Pablo Montoya fica na equipe Williams até 2004, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal inglês The Guardian. O maior problema que havia na negociação, a diferença entre o que o piloto colombiano pretendia receber e quanto Frank Williams oferecia, foi resolvido. As duas partes cederam um pouco. Montoya deverá ganhar cerca de US$ 7,2 milhões por ano. Depois de 2004, com muita probabilidade, ele será o substituto de Michael Schumacher na Ferrari.