Montoya fica perto do recorde O piloto colombiano Juan Pablo Montoya deu nova demonstração de força nesta quinta-feira ao fazer o melhor tempo do dia nos treinos que várias equipes realizam em Valência. Em sua quarta sessão consecutiva, o piloto da Williams registrou o tempo de 1m10s556, ficando a apenas quatro décimos do recorde do traçado, que ele mesmo estabeleceu na última terça-feira. O companheiro de Montoya na Williams, o alemão Ralf Schumacher, completou apenas 22 voltas e rodou a mais de dois segundos do colombiano. Veja os tempos desta quinta-feira: 1º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m10s556 (104 voltas) 2º Mark Webber (Jaguar) - 1m11s466 (111) 3º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m11s824 (64) 4º Jenson Button (BAR) - 1m11s987 (80) 5º Marc Gené (Williams) - 1m12s485 (62) 6º Ralf Schumacher (Williams) - 1m12s624 (22)