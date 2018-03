Montoya garante que corre na Espanha O colombiano Juan Pablo Montoya garantiu nesta sexta-feira que vai disputar o GP da Espanha de Fórmula 1. O piloto sofreu um acidente com sua McLaren no treina da manhã, mas a direção médica da prova afirmou que não foi nada grave. ?Não sei o que aconteceu, perdi o controle do carro e não sei porque. Fui ao médico da FIA depois da batida e ele me disse que me está tudo bem?, afirmou Montoya, que sofreu o primeiro acidente pilotando pela nova escuderia. A contusão no ombro, sofrida em uma partida de tênis, não o incomoda mais. ?O ombro está consolidado completamente e até a última volta tudo ia bem. Acho que o resto do fim de semana vai ser muito bom e interessante?, disse o colombiano.