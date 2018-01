Montoya larga em 1º no GP da Bélgica A equipe Williams dominou os treinos classificatórios e Juan Pablo Montoya largará na pole position do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O piloto colombiano conseguiu o melhor tempo nas últimas voltas do treino realizado neste sábado no circuito de Spa-Francorchamps. O seu companheiro de equipe Ralf Schumacher largará em segundo, seguido pelo seu irmão e campeão antecipado Michael Schumacher, da Ferrari. O alemão Heinz-Harald Frentzen, da Prost fez o quarto tempo e Rubens Barrichello, o quinto. Os outros brasileiros também não foram bem. Luciano Burti (Prost) larga em 18º, mas Enrique Bernoldi, da Arrows, e Tarso Marques, da Minardi, não conseguiram atingir o tempo mínimo para a classificação (107% da pole) e só largam se obtverem uma autorização especial. Os seus companheiros de equipe também não conseguiram atingir essa marca e podem ficar fora da corrida. O grid de largada: 1) Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:52.072 2) Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:52.959 3) Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:54.685 4) Heinz Harald Frentzen (ALE) Prost 1:55.233 5) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:56.116 6) Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:57.038 7) Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:57.043 8) Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:57.558 9) David Coulthard (ESC) McLaren 1:58.088 10) Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:58.519 11) Olivier Panis (FRA) Honda 1:58.838 12) Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:59.050 13) Jean Alesi (FRA) Jordan 1:59.128 14) Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:59.302 15) Jenson Button (ING) Benetton 1:59.587 16) Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:59.647 17) Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:59.689 18) Luciano Burti (BRA) Prost 1:59.900 Não atingiram o tempo necessário (abaixo de 107% da pole) para classificação: 19) Jos Verstappen (HOL) Arrows 2:02.039 20) Fernando Alonso (ESP) Minardi 2:02.594 21) Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 2:03.048 22) Tarso Marques (BRA) Minardi 2:04.204