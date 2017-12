Montoya não aparece na Granja Viana Qualquer pessoa, entenda ou não de automobilismo, que tenha contato com a soma dos currículos de alguns pilotos que irão disputar no fim de semana a oitava edição das 500 Milhas da Granja Viana se impressiona. Hoje parte deles já treinou no kartódromo, em Cotia. São, por exemplo, quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis, três títulos da Champ Car, um da IRL, cinco da Fórmula 3000, quatro da F-3 inglesa, um Mundial FIA GT e um de kart, um Super Nissan e 12 da Stock Car, além da presença de Rubens Barrichello, piloto da Ferrari na Fórmula 1, Juan Pablo Montoya e Antonio Pizzonia, Williams, e Ricardo Zonta, Toyota. Hoje a equipe Petrobras esperou, esperou Montoya e seu irmão, conforme eles afirmaram que estariam no circuito, mas os karts não saíram dos cavaletes. Até a imprensa especializada esteve acompanhando os treinos na tentativa de ouvir o colombiano, vencedor do GP Brasil. Ano passado, arrediamente, disse que não falaria com a imprensa e manteve-se distante de todos o tempo todo. Quem lhe perguntasse algo, depois de abandonar já a competição, sequer ouvia algo do tipo "nada a declarar." As crianças que pediam autógrafo não ganharam um minuto de atenção de Montoya também. O que mais impressiona os jornalistas é a passividade da Petrobras diante do comportamento pouco profissional de seu piloto. A Petrobras investe cerca de US$ 5 milhões na equipe Williams, entre patrocínio e fornecimento de combustível, e teria como dar a Montoya uma cartilha do que é exigido de pilotos profissionais, bem como poderia acrescentar um manual de boa educação, ainda que o histórico de Montoya sugira que ele seja pouco sensível a essas questões de maior tato. O vencedor da edição do ano passado, no entanto, Christian Fittipaldi, interrompeu seu trabalho para contar seus planos de voltar a surpreender os favoritos, como ano passado. "Ser o mais rápido não é o mais importante, mas constantemente rápido e saber poupar o kart de quebras", disse. Com essa fórmula simples na teoria ele superou equipes bem experientes na prova, como a de Rubens Barrichello, vencedor quatro vezes das 500 Milhas da Granja Viana. "É melhor perder dois décimos de segundo por volta, mas evitar de ter de parar nos boxes para trocar o motor, por exemplo", explicou Christian. Para ele não há dúvida: "O nível de preparação cresce a cada ano e a cada edição se torna mais e mais difícil ganhar." Christian enfrentará adversários de peso, como Gil de Ferran, bicampeão da Champ Car, Helio Castro Neves, bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Tony Kanaan, campeão da IRL, dentre tantos outros pilotos de máxima expressão no automobilismo mundial. Sobre o seu futuro, Christian disse que diante dos problemas com sua equipe na Nascar, a Petty, não descarta a possibilidade de regressar à Champ Car em 2005. "É possível", afirmou. Hoje Christian estará na pista o dia todo, como hoje. Está prevista a presença de todos os pilotos das 74 equipes inscritas até agora. Sexta será disputada a classificação e sábado, à meia-noite, a largada para cerca de 11 horas de corrida. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do kartódromo, na rua Tomas Seppe, 443, em Cotia (telefone 4702- 50 55), na altura do quilômetro 25 da rodovia Raposo Tavares. Custam R$ 40,00.