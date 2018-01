Montoya não sabe se correrá em Ímola A presença de Juan Pablo Montoya, da McLaren, na quarta etapa do Mundial, dia 24 em Ímola, na Itália, ainda é incerta. O colombiano quebrou o omoplata (osso na parte posterior do ombro) pouco antes da prova de Bahrein, praticando motocross, apesar de alegar ter sido numa partida de tênis, e foi substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, que obteve bom 5.º lugar. Contratado pela Williams para ser o mesmo profissional que conquistou com garra o título da Cart, em 1999, e venceu as 500 Milhas de Indianápolis no ano seguinte, Montoya até agora não mostrou ao que veio na Fórmula 1. Este ano, ao transferir-se para a McLaren, muitos imaginavam que poderia expor melhor seu talento. De novo nada aconteceu. Na Austrália largou em 9.º e terminou em 6.º. Na Malásia, classificou-se em 11.º no grid e na corrida foi 4.º. Sua vaga na McLaren não está em jogo, ainda. Se voltar a correr em Ímola, será a sua primeira prova como pai. Sebastian, o filho, nasceu segunda-feira, em Miami. Montoya será examinado pelos médicos nos próximos dias.