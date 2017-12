Montoya não vai correr 500 Milhas O piloto Rubens Barrichello informou nesta segunda-feira a desistência de Juan Pablo Montoya de participar das 500 Milhas da Granja Viana, nos dias 9 e 10 de novembro. O brasileiro contava com a participação do amigo da Williams, mas entendeu a justificativa do colombiano. ?Ele havia aceitado o convite para correr ao meu lado, do Felipe Massa e do Tony Kanaan, mas desistiu por causa do seu recente casamento?, disse.