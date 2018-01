Montoya, pole position pela 1ª vez O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, obteve hoje sua primeira pole position, e larga ao lado do seu companheiro de equipe, o alemão Ralph Schumacher, amanhã, no GP da Alemanha. Durante os treinos de hoje, Montoya, que fará amanhã o seu 13º GP, foi o mais rápido, com 1?38?117. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, largará na quarta posição, atrás de Mika Hakkinen, da McLaren. Seu companheiro de equipe, David Coulthard, sairá em quinto lugar, seguido de Rubens Barrichello, da Ferrari. O brasileiro Ricardo Zonta, que nesta prova vai substituir Heinz-Harald Frentzen, demitido esta semana pela Jordan, fez o 15º melhor tempo, de 1?41?174. Em seguida vem Luciano Burti, da Prost, que marcou 1?41?213. Enrique Bernoldi, da Arrows, larga em 19º, 1?41?668. Tarso Marques é o último, com o tempo de 1?42?716. Veja a seguir a classificação para o GP da Alemanha: 1. Juan Pablo Montoya (Colombia), Williams, 1?38?117 2. Ralf Schumacher (Alemanha), Williams, 1?38?136 3. Mika Hakkinen (Finlândia), McLaren, 1?38?811 4. Michael Schumacher (Alemanha), Ferrari, 1?38?941 5. David Coulthard (Escócia), McLaren-Mercedes, 1?39?574 6. Rubens Barrichello (Brasil), Ferrari, 1?39?682 7. Nick Heidfeld (Alemanha), Sauber, 1?39?921 8. Kimi Raikkonen (Finlândia), Sauber, 1?40?072 9. Pedro de la Rosa (Espanha), Jaguar, 1?40?265 10. Jarno Trulli (Itália), Jordan, 1?40?322 11. Eddie Irvine (Irlanda), Jaguar, 1?40?371 12. Jacques Villeneuve (Canadá), BAR, 1?40?437 13. Olivier Panis (França), BAR, 1?40?610 14. Jean Alesi (França), Prost, 1?40?724 15. Ricardo Zonta (Brasil), Jordan, 1?41?174 16. Luciano Burti (Brasil), Prost, 1?41?213 17. Giancarlo Fisichella (Itália), Benetton, 1?41?299 18. Jenson Button, Benetton, 1?41?438 19. Enrique Bernoldi (Brasil), Arrows, 1?41?668 20. Jos Verstappen (Holanda), Arrows, 1?41?870 21. Fernando Alonso (Espanha), Minardi, 1?41?913 22. Tarso Marques (Brasil), Minardi, 1?42?716