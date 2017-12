Montoya promete manter empenho em 2004 A McLaren tornou oficial, nesta segunda-feira, a contratação de Juan Pablo Montoya. O colombiano, terceiro colocado no último Mundial, será o companheiro do finlandês Kimi Raikkonen a partir de 2005. Na próxima temporada, ele permanecerá na Williams. A notícia era já conhecida por toda a Fórmula 1, faltava apenas o anúncio. O que se questiona, agora, é quem irá pilotar para a Williams quando Montoya sair. Não é difícil compreender a decisão do colombiano. Frank Williams lhe paga U$ 6 milhões por ano, enquanto na McLaren irá receber o dobro disso. Montoya estava revoltado com o fato de Ralf Schumacher, o outro piloto da Williams, ganhar US$ 16 milhões. A demora na renovação do contrato do alemão, que termina no fim de 2004, é porque Frank Williams quer lhe pagar, agora, apenas US$ 10 milhões, ou 6 milhões a menos. Não será fácil para a Williams ter um piloto na equipe sabendo que já no ano seguinte defenderá os interesses de um adversário direto, a McLaren. Montoya não poderá participar de alguns treinos e de várias reuniões, a fim de os segredos técnicos não serem revelados. "Minha motivação para ser campeão será a mesma", garantiu o colombiano. Já existem alguns nomes naturais para assumir a vaga de Montoya em 2005. São eles: Jacques Villeneuve, hoje sem equipe, Rubens Barrichello, cujo contrato com a Ferrari vai até o fim de 2004, Giancarlo Fisichella, que está na Sauber mas tem liberdade para sair, e Mark Webber, da Jaguar (apesar da multa contratual).