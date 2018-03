Montoya provoca acidente e larga atrás A última fila do grid do GP de Mônaco, neste domingo, com transmissão ao vivo pela TV Globo, a partir das 9 horas, terá dois desafetos e ex-companheiros de Williams, Ralf Schumacher, agora na Toyota, e Juan Pablo Montoya, McLaren. Ralf bateu forte na primeira classificação, neste sábado, enquanto o colombiano foi punido por causar um acidente. Por sentir-se prejudicado por Ralf no fim do treino livre da manhã, Montoya o ultrapassou e brecou com violência. Ralf teve de frear também, assim como David Coulthard, da Red Bull. Jacques Villeneuve, da Sauber, não evitou o choque em Coulthard, que, por sua vez, bateu em Ralf. Montoya teve seu tempo na classificação excluído. Pena branda para uma ação deliberada e de elevada irresponsabilidade.