Montoya quer mais dinheiro da Williams Juan Pablo Montoya não quer saber mais de receber US$ 6 milhões por temporada enquanto seu companheiro de Williams, Ralf Schumacher, US$ 14 milhões. E como muitos de seus colegas está usando a mídia internacional para pressionar Frank Williams, dono da sua escuderia, a rever seu contrato previsto para encerrar-se no fim de 2004. Ele não desmentiu as especulações que o apontam como substituto de David Coulthard, na McLaren. Hoje Frank Williams pronunciou-se a respeito: "Não comento especulações da imprensa. Espero apenas que Montoya cumpra o seu compromisso conosco." Domingo será disputado o GP da Alemanha, em Hockenheim. Para o colombiano transferir-se para a McLaren a fim de correr já em 2004 será preciso que Ron Dennis, sócio e diretor do time inglês, pague a rescisão do seu contrato com a Williams. Os valores não são conhecidos, mas com toda certeza trata-se de elevada soma. Por isso, Montoya vai continuar onde está e onde deseja permanecer: na Williams. Tudo não passa de uma forma de sensibilizar Frank Williams a lhe pagar mais em 2004. Se o dirigente quiser, pagará apenas aquilo que está escrito no documento, US$ 6 milhões. O histórico desses acontecimentos sugere que Montoya irá capitalizar com o crescimento da Williams e o burburinho na Fórmula 1 em torno do seu nome. Em outras palavras, receberá o pretendido aumento. Salvo uma grande surpresa, pouco provável mas não impossível, os quatro primeiros colocados no Mundial de Construtores, Ferrari, Williams, McLaren e Renault, não mexerão na sua formação de pilotos para 2004. Até Jarno Trulli, da Renault, que se dizia poderia ser substituído deverá continuar por lá. "Jacques Villeneuve? Não o quero nem de graça", respondeu Flavio Briatore, diretor da Renault, a respeito dos rumores da mudança do campeão do mundo de 1997 da BAR. "Preferimos crescer com jovens pilotos a ter estrelas no nosso time, além de ele já não ser tão veloz." O diretor italiano da escuderia francesa referia-se ao fato de Jenso Button, companheiro de Villeneuve na BAR, estar sendo constantemente mais rápido que ele, nas classificações e nas corridas. A prova de Hockenheim, domingo, terá como novidade a presença de Justin Wilson no lugar de Antonio Pizzonia, na Jaguar, e a estréia de Nicolas Kiesa, na Minardi. Hoje o diretor da Michelin, Pierre Dupasquier, expressou sua preocupação com o calor que está fazendo no sul da Alemanha, com temperaturas próximas dos 30 graus. A marca francesa vem produzindo pneus mais moles que sua concorrente, a Bridgestone, e temperaturas como essas podem comprometer a estratégia técnica que vem dando certo. Espera-se que diferentemente de Silverstone, na Inglaterra, onde a vantagem do conjunto Ferrari-Bridgestone foi nítido, em Hockenheim a Williams volte a manifestar toda a força que a levou vencer com Ralf Schumacher as duas etapas anteriores à da Grã-Bretanha, os GPs da Europa e da França.