Montoya realiza primeiro treino na categoria Nascar O colombiano Juan Pablo Montoya, ex-piloto da equipe McLaren de Fórmula 1, comandou pela primeira vez um carro da categoria Nascar (disputada nos Estados Unidos). No entanto, o piloto, que realizou os testes no Circuito de Talladega, pediu paciência aos torcedores, já que afirmou precisar de um "bom tempo" para se adaptar. "Parece que todos pensam que vou ganhar logo quando estrear, mas não acredito que isso acontecerá. Estou comprometido 100% com a minha equipe. Vou precisar me adaptar ao estilo deste carro, o que não será fácil", contou o colombiano, que vai correr na Nascar pela equipe Chip Ganassi Racing. Apesar da empolgação dos torcedores, Montoya ainda não sabe quando fará a sua estréia na categoria. O colombiano deixou a Fórmula 1 em julho, depois de realizar um acordo com os diretores da McLaren - ele foi substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa.