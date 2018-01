Montoya sabe que GP dos EUA é decisivo Juan Pablo Montoya, da Williams, já sabe: para ser campeão do mundo terá de vencer Michael Schumacher, da Ferrari, domingo, no GP dos EUA. Se depender de superá-lo na etapa final do campeonato, o GP do Japão, dia 12 de outubro, em Suzuka, será bem mais difícil: "Precisamos fazer o máximo possível em Indianápolis porque Suzuka é um circuito que se adapta melhor ao estilo de pilotagem do Michael." O alemão venceu as três últimas edições da corrida, além das provas de 1997 e 1995. "Estou viajando para os Estados Unidos alguns dias mais cedo do usual para me adaptar bem ao fuso horário", disse Montoya. Há uma diferença de seis horas entre Mônaco, onde reside, e Indianápolis. Sua previsão é de que o modelo FW25 da Williams renda mais em relação ao F2003-GA da Ferrari do que em Monza. Mas Schumacher, por sua vez, sempre declarou que as razões de a Ferrari ser tão rápida em Suzuka são a profunda semelhante entre o seu traçado e Mugello, autódromo da equipe e onde é realizado boa parte do desenvolvimento dos carros. Ralf Schumacher volta a competir. Ralf não disputou o GP da Itália por ressentir-se ainda do grave acidente sofrido dia 2, em Monza mesmo, nos testes coletivos. E Frank Williams já avisou: "Se Ralf estiver em segundo e Juan, terceiro, é claro que em algum trecho da pista Juan irá ultrapassá-lo." Em entrevista ao Sunday Times, publicada nesta segunda-feira, Frank Williams afirmou que essa orientação não é ordem de equipe: "A torcida deseja assistir à luta direta (com os pilotos envolvidos na disputa do título) e não o Ralf no meio dela." Ralf tem 58 pontos e matematicamente está fora da briga do Mundial. Schumacher lidera com 82 pontos, seguido por Montoya, 79, e Kimi Raikkonen, McLaren, 75. Raikkonen, aliás, disse nesta segunda que irá correr, em Indianápolis, apenas pensando na vitória.