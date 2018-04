Montoya supera duelo com Power na abertura da Indy; Kanaan é o 3º

O colombiano Juan Pablo Montoya, da Penske, venceu neste domingo a etapa de abertura da Fórmula Indy, em São Petersburgo, nos Estados Unidos. O australiano Will Power terminou em segundo, com os brasileiros Tony Kanaan e Hélio Castroneves na terceira e quarta colocações, respectivamente.

O colombiano soube segurar a pressão do atual campeão Will Power, que fez a pole e liderou boa parte da prova. Montoya assumiu a ponta durante os pit stops a 27 voltas do fim e não largou mais. Chegou a abrir vantagem de 3s3 para o companheiro de equipe, mas aos poucos o australiano foi diminuindo a vantagem.

Power teve a principal chance de ultrapassagem a 11 voltas do final, quando houve até um toque dos carros, que perderam parte das asas. "Foi o único espaço que encontrei para ultrapassá-lo, mas ele estava muito rápido", comentou Power após a corrida.

Esta foi a segunda vitória de Montoya na Indy desde o seu retorno em 2014, a primeira em um circuito misto. Em julho do ano passado, ele venceu no oval de Pocono.

Os dois brasileiros da categoria fizeram uma boa corrida. Hélio Castroneves, o único piloto que já venceu três vezes em São Petersburgo, não teve tanta sorte desta vez. Largou em terceiro, mas terminou fora do pódio. Tony Kanaan se meteu entre os carros da Penske e colocou sua Ganassi na terceira colocação. O francês Simon Pagenaud, outro piloto da Penske, terminou em quinto lugar.

Sebastien Bourdais, da KV Racing, ficou em sexto, seguido por Ryan Hunter-Reay, da Andretti. Jack Hawksworth, da AJ Foyt, terminou em oitavo, Luca Filippi, da CFH Racing, em nono e Marco Andretti, da Andretti, fechou os dez primeiros colocados.

A próxima etapa da temporada 2015 da Indy acontecerá no circuito misto da Louisiana, em 12 de abril.