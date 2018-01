Montoya supera Ferrari em novo treino O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, foi o mais rápido no primeiro treino pré-classificatório para o GP da Itália, no circuito de Monza. Ele marcou o tempo de 1:20.656 e ficou à frente dos ferraristas Rubens Barrichello (1:20.784) e Michael Schumacher (1:21.268). O brasileiro Cristiano Da Matta, da Toyota, voltou a andar bem e ficou em quarto, com 1:21.829. Ralf Schumacher, da Williams, pulou a primeira variante e teve seu tempo anulado, enquanto o holandês Jos Verstappen, da Minardi, não saiu à pista no tempo marcado. Os pilotos voltam na manhã deste sábado aos treinos livres e ao segundo classificatório para a corrida. Confira os tempos do treino pré-classificatório: 1) Juan Pablo Montoya - Williams - 1:20.656 2) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:20.784 3) Michael Schumacher - Ferrari - 1:21.268 4) Cristiano Da Matta - Toyota - 1:21.829 5) Kimi Raikkonen - McLaren - 1:21.966 6) Mark Webber - Jaguar - 1:21.966 7) Jarno Trulli - Renault - 1:22.034 8) Fernando Alonso - Renault - 1:22.103 9) Heinz-H. Frentzen - Sauber - 1:22.203 10) Olivier Panis - Toyota - 1:22.372 11) Jenson Button - BAR - 1:22.495 12) Nick Heidfeld - Sauber - 1:22.547 13) Jacques Villeneuve - BAR - 1:22.858 14) David Coulthard - McLaren - 1:23.154 15) Justin Wilson - Jaguar - 1:23.609 16) Giancarlo Fisichella - Jordan - 1:24.179 17) Zsolt Baumgartner - Jordan - 1:24.872 18) Nicolas Kiesa - Minardi - 1:26.299