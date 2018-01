Montoya: "Temos o melhor carro" A McLaren dominou o primeiro dia de treinos em Interlagos. O piloto de testes da equipe, o austríaco Alexander Wurz, fez o melhor tempo, seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya. Só o finlandês Kimi Raikkonen, justamente quem briga pelo título da Fórmula 1, não esteve tão bem: terminou na quinta e na sexta posições, respectivamente nas duas sessões desta sexta-feira. ?Temos o melhor carro no momento. O melhor acerto é nosso?, admitiu Montoya, depois dos treinos desta sexta-feira. ?Com o treino de hoje, vimos que a equipe tem um bom carro para a qualificação. A escolha dos pneus é o que mais nos desafia no circuito?, avisou Wurz. Já Raikkonen, apesar dos tempos conseguidos, não estava chateado. ?Nós trabalhamos dentro da programação prevista e começamos de forma positiva o fim de semana. A pista estava um pouco suja e não consegui fazer uma boa corrida na primeira sessão de treinos?, revelou o finlandês, que é o único piloto que pode impedir o título de Fernando Alonso - o espanhol da Renault, inclusive, foi mais rápido do que ele nesta sexta-feira. Mas, para o treino deste sábado, que define o grid de largada do GP do Brasil, Raikkonen promete mostrar sua força. ?Estou confiante com o acerto do carro para as duas sessões de treino de amanhã?, afirmou o finlandês da McLaren.