Montoya trata mal seus auxiliares A história foi contada pelo próprio responsável por alimentar o site de Juan Pablo Montoya, o jornalista colombiano Diego Mejia, além de trabalhar para uma rádio do país. Nesta sexta-feira, depois da pré-classificação, Mejia foi entrevistar o piloto da Williams e começou com "você pode explicar o oitavo tempo, cometeu algum erro?" A resposta foi bem mais rápida que a velocidade do colombiano na pista: "Não cometi erro algum. E vá à merda."