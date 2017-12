Montoya treina amanhã para as 500 Milhas A principal atração do treino de amanhã das 500 Milhas de Kart da Granja Viana é o colombiano Juan Pablo Montoya, além, claro, de todos os pilotos que já treinam para a competição, como Ruben Barrichello e Felipe Massa, da Fórmula 1, Bruno Junqueira, inscrito hoje, vice-campeão da Cart, Alessando Zanardi e Jimmy Vasser, campeões da Cart, Tony Kanaan, da IRL, dentre tantos outros. Montoya correrá na equipe da Petrobras, com Antonio Pizzonia, Danilo Dirani, campeão sul-americano de Fórmula 3, e Paulo Carcasci, seis vezes campeão brasileiro de kart. O horário do treinamento, amanhã, é das 9 às 18h20, sem interrupção. Sábado haverá uma sessão livre final, das 12 às 17 horas, e duas classificatórias, das 18h45 às 19 e das 19h45 às 20 horas. A largada da sétima edição das 500 Milhas da Granja Viana será às 22h30. A bandeirada, domingo, está prevista para as 10 horas. Os ingressos começarão a ser vendidos sábado, na bilheteria do kartódromo. Há dois tipos, limitados em 4 mil unidades. O que dá direito apenas à arquibancada, ao preço de R$ 50, e os com trânsito livre pelos boxes até uma hora antes da largada, por R$ 90. Mais informações podem ser obtidas no site www.kartodromogranjaviana.com.br