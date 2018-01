Montoya vai correr na McLaren, diz jornal Juan Pablo Montoya vai correr na McLaren em 2004, garantiu nesta quinta-feira a edição do jornal alemão Bild. Segundo o diário, o piloto colombiano vai disputar a sua última corrida pela Williams no próximo GP de Suzuka, dia 12 de outubro. O dono da escuderia, Ron Dennis, deve pagar uma multa de US$ 25 milhões. O chefe da McLaren, Norbert Haug, desmentiu as informações do jornal alemão. ?Não há nada. Não estamos em nenhuma negociação e posso assegurar que não vamos pagar nenhuma indenização?, disse. Já o porta-voz da Williams, Liam Clogger, afirmou que Montoya vai cumprir o seu contrato (dezembro de 2004) até o fim. ?Presumo que Juan irá cumprir seu contrato. Essa história veio à tona, mas nada mudou para nós?.