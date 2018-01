Montoya vai largar na pole em Monza O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren-Mercedes, vai largar na pole-position no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será disputado neste domingo no circuito de Monza. Montoya foi beneficiado por uma penalização aplicada a seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, que fez o melhor tempo dos treinos oficiais deste sábado mas vai perder 10 posições por ter procedido troca de motor. Os treinos começaram com uma surpresa para o torcedor brasileiro. Antônio Pizzônia foi chamado às pressas pela Williams para substituir Nick Heidfeld, que não treinou alegando problemas de saúde, Pizzonia foi apenas o 16º. Se comparado com os treinos livres, Rubens Barrichello até que foi bem. O brasileiro da Ferrari será o sétimo no grid - uma´posição atrás de seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher. Felipe Massa (Sauber) será o 15º. O GP da Itália tem início previsto para as 9h (horário de Brasília) deste domingo. Veja o grid de largada do GP da Itália: 1 - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1:21.054 0 2 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:21.319 0 3 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:21.369 0 4 - Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:21.477 0 5 - Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:21.640 0 6 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:21.721 0 7 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:21.962 0 8 - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:22.068 0 9 - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1:22.266 0 10 - David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:22.304 0 11 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:20.878 0 12 - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) 1:22.356 0 13 - Christian Klien (AUT/Red Bull) 1:22.532 0 14 - Mark Webber (AUS/Williams-BMW) 1:22.560 0 15 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:23.060 0 16 - Antonio Pizzonia (BRA/Williams-BMW) 1:23.291 0 17 - Tiago Monteiro (POR/Jordan) 1:24.666 0 18 - Robert Doornbos (HOL/Minardi) 1:24.904 0 19 - Narain Karthikeyan (IND/Jordan) 1:25.859 0 20 - Christijan Albers (HOL/Minardi) 1:26.964 0