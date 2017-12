Montoya vai se casar no sábado O piloto Juan Pablo Montoya - um dos maiores ídolos do esporte colombiano - vai se casar no sábado com a jovem Connie Freydell, depois de dois anos de noivado. O piloto convidou 300 pessoas, entre elas, o presidente do país, Alvaro Uribe; o dono da equipe onde trabalha, o inglês Frank Williams e o brasileiro Rubens Barrichello. Montoya chamou ainda, os ex-colegas da Cart, Jimmy Vasser, Paul Tracy e Dario Franchitti. A cerimônia está marcada para a igreja San Toribio de Cartagena, na costa norte da Colômbia. A igreja, construída em 1.736, tem capacidade para receber 350 pessoas. Para acomodar melhor os convidados, o piloto pagou a instalação de um sistema de ar condicionado.