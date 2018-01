Montoya vence; Alonso amplia vantagem O piloto colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren) levou um susto no final - quando nas últimas voltas teve problemas nos pneus e por pouco não teve a corrida comprometida - mas mesmo assim venceu de ponta a ponta o GP da Itália, disputado neste domingo no circuito de Monza. Esta foi a segunda vitória de Montoya no campeonato, repetindo o desempenho no GP da Inglaterra. O espanhol Fernando Alonso (Renault) fez uma corrida pragmática. Não se arriscou, contou com problemas do finlandês Kimi Raikkonen e chegou em segundo, ampliando ainda mais sua vantagem na liderança. Com o segundo lugar, chegou a 103 pontos e abre 27 de vantagem sobre Raikkonen, que fechou a prova em quarto. Faltam quatro corridas para o final da temporada. No pódio, além de Montoya e Alonso, apareceu Giancarlo Fisichella, que terminou em terceiro. O brasileiro melhor colocado foi Antônio Pizzonia, Ele acabou sendo chamado às pressas pela Williams para substituir Nick Heidfeld, largou em 16 e terminou em sétimo. ? Foi muito melhor do que eu esperava. Estou com a mãos limpas?, disse o brasileiro. Rubens Barrichello fez uma boa corrida até ter problemas com pneus. Na largada passou Michael Schumacher e chegou a abrir duas posições em relação ao companheiro de equipe. Mas não conseguiu se manter na frente e recebeu a bandeirada apenas na 12 posição. Schumacher foi o décimo. Felipe Massa foi um pouco melhor e terminou a prova em nono. Na semana que vem será disputado o GP da Bélgica e no dia 25 de setembro acontece o GP do Brasil. Dependendo do resultado, o campeonato pode ser decidido em Interlagos.