Montoya vence em Monza e Rubinho é 2º O colombiano Juan Pablo Montoya ganhou a sua primeira prova na Fórmula 1, neste domingo, no GP de Monza, na Itália. O brasileiro Rubens Barrichello fez uma grande corrida e chegou em segundo lugar, esquentando a disputa pelo vice-campeonato mundial. Um problema no reabastecimento da sua Ferrari, durante o pit stop, impediu que Rubinho conseguisse melhor resultado. O terceiro colocado foi o companheiro de Montoya na Williams, o alemão Ralf Schumacher, e o quarto foi o campeão antecipado da temporada, Michael Schumacher. O outro brasileiro da categoria, Enrique Bernoldi, da Arrows, não completou a prova. Com os seis pontos conquistados em Monza, Rubinho chegou aos 54 no campeonato e encostou no escocês David Coulthard, que manteve seus 57 após abandonar a prova. Os dois disputam com Ralf, que tem 48, o título de vice-campeão, já que Michael Schumacher garantiu seu tetra por antecipação e soma 107 pontos. A vitória deixou Montoya em quinto lugar no Mundial, com 25. A corrida deste domingo foi marcada pelas homenagens às vítimas do atentado terrorista aos Estados Unidos, ocorrido na última terça-feira. Antes da prova, os pilotos fizeram um minuto de silêncio e Michael Schumacher até tentou evitar a realização da etapa em Monza. No pódio, houve comemorações tímidas e nem a tradicional champanhe foi usada. Veja a classificação do GP de Monza: 1º Juan Pablo Montoya (COL) - Williams: 1h16m58s493 2º Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari: a 5s175 3º Ralf Schumacher (ALE) - Williams: a 17s335 4º Michael Schumacher (ALE) - Ferrari: a 24s991 5º Pedro de la Rosa (ESP) - Jaguar: a 1m14s984 6º Jacques Villeneuve (CAN) - BAR: a 1m22s469 7º Kimi Raikkonen (FIN) - Sauber: a 1m23s107 8º Jean Alesi (FRA) - Jordan: a 1 volta 9º Olivier Panis (Fra) - BAR: a 1 volta 10º Giancarlo Fisichella (ITA) - Benetton: a 1 volta 11º Nick Heidfeld (ALE) - Sauber: a 1 volta 12º Tomas Enge (RCH) - Prost: a 1 volta 13º Fernando Alonso (ESP) - Minardi: a 1 volta