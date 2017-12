Montoya vence o GP da Alemanha de F-1 O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, venceu o GP da Alemanha de Fórmula 1, neste domingo, no circuito de Hockenheim. O escocês David Coulthard, da McLaren, ficou na segunda posição, seguido pelo italiano Jarno Trulli, da Renault. O brasileiro Cristiano da Matta terminou em sexto lugar. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, ficou com a sétima colocação. Na largada, um acidente tirou Rubens Barrichello, Ralf Schumacher e Kimi Raikkonen da prova. A quatro provas do fim da temporada, Schumacher segue na liderança com 71 pontos, contra 65 de Montoya. Próximo GP será dia 24, na Hungria. Classificação do GP da Alemanha: 1º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1h28m48s769 2º David Coulthard (McLaren) - a 65s459 3º Jarno Trulli (Renault) - a 69s060 4º Fernando Alonso (Renault) - a 69s344 5º Olivier Panis (Toyota) - a 1 volta 6º Cristiano da Matta (Toyota) - a 1 volta 7º Michael Schumacher (Ferrari) - a 1 volta 8º Jenson Button (BAR) - a 1 volta 9º Jacques Villeneuve (BAR) - a 2 voltas 10º Nick Heidfeld (Sauber) - a 2 voltas 11º Mark Webber (Jaguar) - a 3 voltas 12º Nicolas Kiesa (Minardi) - a 5 voltas 13º Giancarlo Fisichella (Jordan) - a 7 voltas