Montoya vence o GP da Grã-Bretanha Juan Pablo Montoya, da McLaren, venceu neste domingo a sua primeira corrida da temporada de Fórmula 1, o GP da Grã-Bretanha. O piloto colombiano lagou em terceiro, mas assumiu a ponta ainda na primeira volta. O líder do Mundial, faltando oito provas para o final, continua sendo o espanhol Fernando Alonso, da Renault, que largou na pole e chegou em segundo. Com 77 pontos, Alonso aumentou para 26 a diferença sobre o finlandês Kimi Raikkonen, terceiro colocado hoje. Os dois pilotos da Ferrari, Michael Schumacher e Rubens Barrichello chegaram em sexto e sétimo, respectivamente. Felipe Massa foi o décimo. No pódio, não houve comemoração com champagne, em respeito às vítimas do atentado de quinta-feira em Londres. Rubens Barrichello explicou que perdeu muito tempo correndo atrás do inglês Jenson Button, da BAR, quinto colocado na prova de hoje. "Sofri com o calor, porque os freios esquentaram e os pneus traseiros começaram a travar." Classificação da corrida: 1) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) - 1h24m29s588 2) Fernando Alonso (ESP/Renault) a 2.739 3) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) a 14.436 4) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) a 17.914 5) Jenson Button (GBR/BAR-Honda) a 40.264 6) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) a 1:15.322 7) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) a 1:16.567 8) Ralf Schumacher (ALE/Toyota) a 1:19.212 9) Jarno Trulli (ITA/Toyota) a 1:20.851 10) Felipe Massa (BRA/Sauber) 11) Mark Webber (AUS/Williams) 12) Nick Heidfeld (ALE/Williams) 13) David Coulthard (GBR/Red Bull) 14) Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) 15) Christian Klien (AUT/Red Bull) 16) Takuma Sato (JPN/BAR) 17) Tiago Moteiro (POR/Jordan) 18) Christijan Albers (HOL/Minardi) 19) Patrick Friesacher (AUT/Minardi). Mundial de pilotos 1) Fernando Alonso (ESP) 77 pontos 2) Kimi Raikkonen (FIN) 51 3) Michael Schumacher (ALE) 43 4) Rubens Barrichello (BRA) 31 5) Jarno Trulli (ITA) 31 6) Juan Pablo Montoya (COL) 26 7) Giancarlo Fisichella (ITA) 25 8) Nick Heidfeld (ALE) 25 9) Ralf Schumacher (ALE) 23 10)Mark Webber (AUS) 22 11) David Coulthard (GBR) 17 12) Jenson Button (GBR) 9 13) Felipe Massa (BRA) 7 14) Tiago Monteiro (POR) 6 15) Alexander Wurz (AUT) 6 16) Jacques Villeneuve (CAN) 6 17) Narain Karthikeyan (IND) 5 18) Christijan Albers (HOL) 4 19) Pedro de la Rosa (ESP) 4 20) Christian Klien (AUT) 4 21) Patrick Friesacher (AUT) 3 22) Vitantonio Liuzzi (ITA) 1 Construtores 1) Renault 102 2) McLaren-Mercedes 87 3) Ferrari 74 4) Toyota 54 5) Williams-BMW 47 6) Red Bull 22 7) Sauber-Petronas 13 8) Jordan 11 9) BAR-Honda 9 10 Minardi 7