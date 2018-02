Montoya vira dúvida para GP do Bahrein O piloto colombiano Juan Pablo Montoya pode ficar fora da próxima etapa da Fórmula 1, o GP do Bahrein, no dia 3 de abril. Ele sofreu uma contusão no ombro esquerdo quando jogava tênis, sábado, na Espanha. E a McLaren já anunciou que decidirá apenas na quinta-feira sobre a sua participação na corrida. Montoya estava jogando tênis com seu preparador físico, Gerry Convey, e sofreu uma pequena fratura no ombro. ?Ele fará novos exames nos próximos dias, mas é uma lesão pequena?, revelou a assessora de imprensa da McLaren, Ellen Kolby. A decisão sobre a participação de Montoya no GP do Bahrein será anunciada apenas na quinta-feira, um dia antes do começo dos treinos para a prova. Caso ele seja vetado pelos médicos, a vaga ficará com um dos pilotos de testes da McLaren: o espanhol Pedro de la Rosa ou o austríaco Alexander Wurz.