Montoya vira ídolo na Colômbia Juan Pablo Montoya - segundo colocado no domingo no GP da Espanha - provocou uma comoção nacional na Colômbia. Os jornais chamaram o piloto de "puro-sangue", estamparam que já está "entre os reis", destacaram como chegou, com a Williams, atrás apenas do alemão Michael Schumacher, da Ferrari, um tricampeão mundial. Nem o mais otimista dos colombianos poderia pensar que Montoya chegasse ao pódio em apenas cinco corridas na categoria. À idéia de se estar sonhando muito alto muito cedo, somou-se a falta de sorte nos GPs da Austrália, Malásia, Brasil e San Marino, além dos treinos livres e de classificação em Barcelona. À sua conquista somou-se, também, a pilotagem sem ajuda eletrônica, que a Williams dispensou por não a ter ainda totalmente desenvolvida. O diário El Tiempo, de Bogotá, põe Montoya "entre os reis", seu piloto em um pódio de F-1 "não poderia ter sido mais espetacular e emocionante". O ex-piloto José Clopatofsky escreveu: "Desta vez, a Williams (com motor BMW) esteve perfeita. E Montoya capitalizou todas as oportunidades que foram aparecendo, da largada à última volta, com uma pilotagem perfeita, equilibrada, sem erros." O jornal destaca ainda que o segundo lugar foi construído no início da prova: largando em 12º lugar, Montoya "escapou" da Jordan de Heiz-Harald Frentzen, que ficou parada à sua frente, e já se "instalou" em sexto - lugar que era de Jarno Trulli, também da Jordan - antes mesmo de acabar a primeira reta. Para Ricardo Soler, do Diário Deportivo, "Michael Schumacher, com um carro ferido de morte, somou sua 47ª vitória, enquanto Montoya, sem ajuda eletrônica, mas com muito coração, alcançou seu primeiro pódio e os primeiros pontos na F-1". O jornal também comparou o segundo lugar de Montoya em Barcelona com o alcançado pelo "imortal" Ayrton Senna em Mônaco, em 85, também em seu quinto GP na F-1. O próprio presidente Andrés Pastrana falou sobre Montoya como "grande embaixador" do povo colombiano: "Juan Pablo representa os 99,9% dos homens bons da Colômbia." Em prontidão - A EM.TV já repassou parte de seus direitos da F-1 ao grupo Kirch alemão, do ramo de telecomunicações. A EM.TV adquiriu 50% da holding Slac, de Bernie Ecclestone. Como não tinha como pagar, associou-se à adversária. Leo Kirch socorreu a concorrente, comprando 25% da parte da EM.TV por US$ 550 milhões. Hoje a EM.TV repassou mais 17,5% de sua parte ao grupo Kirch, que agora teria US$ 1,3 bilhão "em F-1". Assim, as montadoras automobilísticas entram em alerta. Ainda temem que um grupo forte de tevê controlando a categoria teime em exibir as corridas apenas por canal a cabo e renovaram a ameaça de um campeonato paralelo. Senna - No dia em que torcedores do mundo inteiro relembram os sete anos da morte de Ayrton Senna, em 1º de maio de 1994, em Ímola, o Instituto Ayrton Senna abre a ?Trajetória Ayrton Senna - Meu sonho não tem fim?, primeira exposição no Brasil com objetos do piloto. Entre eles, a McLaren-Honda que lhe deu o título mundial de 1990, capacetes, macacões e o último kart.