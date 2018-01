Montoya volta a ser o mais rápido com FW26 Pelo segundo dia consecutivo, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, com o novo modelo FW26 BMW, o batmóvel, foi o mais rápido nos treinos da Fórmula-1, no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha. Nesta quinta-feira, Montoya superou o bom desempenho do dia anterior, com a marca de 1:16.712, e ficou à frente dos outros nove pilotos que participaram dos treinamentos. O tempo assinalado pelo colombiano ficou apenas a seis décimos do recorde do espanhol Pedro de la Rosa (1:16.210), pela McLaren. O companheiro de Montoya, o espanhol Marc Gene, foi o segundo mais rápido do dia, com 1:17.197. Na sessão de treinos, o escocês David Coulthard, com o novo carro da McLaren para 2004, rodou poucas voltas, devido a problemas mecânicos. Confira os tempos desta quinta-feira: 1) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) - 1:16. 712 (em 85 voltas) 2) Marc Gené (ESP/Williams) - 1:17.197 (102 voltas) 3) Franck Montagny (FRA/Renault) - 1:17.878 (76 voltas) 4) Jarno Trulli (ITA/Renault) - 1:17.894 (132 voltas) 5) Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1:17.974 (106 voltas) 6) Pedro de la Rosa (ESP/McLaren-Mercedes) - 1:18.224 (63 voltas) 7) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1:18.460 (77 voltas) 8) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1:18.647 (88 voltas) 9) Luca Badoer (ITA/Ferrari) - 1:18.684 (74 voltas) 10) David Coulthard (GBR/McLaren-Mercedes) - 1:19.157