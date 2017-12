Montreal está fora do calendário da F1 O GP de Montreal está fora do calendário da Fórmula 1 para 2004, de acordo com o organizador da prova canadense, Normand Legault. O motivo, segundo ele, são as leis anti-tabagistas que entram em vigor no país e não permitirão a propaganda de cigarros no evento. ?O impacto econômico (da Fórmula 1) é forte e terá fortes conseqüências negativas para o turismo de Montreal?, avisou Legault, que disse ter recebido uma carta da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) sobre a decisão.