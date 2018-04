Monza reforça segurança para a F1 O GP da Itália, próxima etapa da temporada de Fórmula 1, será disputado já a partir de sexta-feira, em Monza, sob forte esquema de segurança. Sábado, dia da sessão de classificação para o grid, será 11 de setembro, data dos atentados terroristas nos Estados Unidos, em 2001. E a Itália é um dos maiores aliados dos norte-americanos nas suas investidas militares. Há a ameaça, também, de ações de vândalos, por conta de ser a primeira apresentação da Ferrari diante de sua torcida depois da conquista do sétimo título de Michael Schumacher, ocorrida dia 29, na Bélgica. O prefeito de Monza, cidade distante cerca de 20 quilômetros de Milão, Michele Faglia, informou que mais de mil homens das forças de segurança foram escalados para controlar tudo dentro e nos acessos ao autódromo, em especial os 22 trens especiais que chegarão ao local e vários ônibus fretados provenientes dos mais distintos lugares. Outro local de interesse dos policiais será o camping do Parco di Monza, preparado para receber 3.500 campistas. Há cerca de três semanas, a prefeitura recebeu telefonemas de supostos grupos terroristas, ameaçando o evento se as tropas italianas não deixassem o Iraque. Apesar de tudo, o público esperado nos três dias de competição no GP da Itália, cujos treinos livres começam sexta-feira, é de 160 mil torcedores. Novas regras - A BMW poderá rever seu projeto de continuar investindo na Fórmula 1 se a FIA modificar os atuais motores V-10 de 3,0 litros pelos V-8 de 2,4 litros. A informação vem de um dos membros de seu conselho diretivo, Burkhard Goeschel. Max Mosley, presidente da FIA, deve anunciar sexta-feira, em Monza, o regulamento técnico e esportivo da Fórmula 1 em 2004 e 2005.