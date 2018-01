Mordido, Schumacher arrasa adversários O que vale mesmo é a classificação final de domingo, depois das 62 voltas da corrida. Nem mesmo a definição do grid do GP de San Marino, neste sábado, às 9 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, tem significado maior em razão do novo regulamento. Mas que Michael Schumacher está mordido, com as críticas pelo mau início da temporada, está. Ficou claro nesta sexta-feira. O resultado da primeira sessão de classificação da quarta etapa do Mundial, disputada no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola, evidenciou seu objetivo na volta da Fórmula 1 à Europa: provar que está bem vivo ainda, capaz das mesmas conquistas espetaculares dos últimos anos. Schumacher foi, nesta sexta, homem de poucas palavras e muita ação. "Temos carro para sermos os mais rápidos todo o fim de semana", afirmou. Na única sessão do programa em que os pilotos estão na mesma condição, gasolina no tanque para apenas uma volta lançada, o campeão do mundo impôs nada menos de 454 milésimos de segundo para Rubens Barrichello, com a mesma Ferrari F2002, e impressionantes 1 segundo e 519 milésimos para o líder do campeonato, Kimi Raikkonen, da McLaren, oitavo. "Muito bom ver os dois carros vermelhos em primeiro e segundo", comentou Schumacher, não sem afirmar depois: "Sabia que poderíamos liderar o treino de novo." O alemão vem sustentando que a falta de vitórias da Ferrari nas três primeiras provas do ano foi "totalmente circunstancial." Apesar de procurar mostrar que o que vinha dizendo está correto, não deixou de elogiar a Williams, time de seu irmão, Ralf Schumacher, que ficou em terceiro, a 565 milésimos dele: "Eles estão próximos." A marca obtida pelo alemão da Ferrari nesta sexta, 1min20s628, é bem melhor que a da pole position de 2002, estabelecida por ele próprio, 1min21s091. "Uma prova que tanto a equipe evoluiu o carro quanto a Bridgestone seus pneus." Mas há preocupação não só de Schumacher como de toda a Ferrari com relação aos pneus. "A Bridgestone nos deu um pneu muito bom para uma volta lançada", disse o diretor-esportivo Jean Todt, especificando onde houve vantagem. Segundo o serviço nacional de meteorologia da Itália, há 70% de chance de chover neste sábado durante a classificação e domingo na hora da corrida. E os japoneses têm apenas os pneus intermediários, enquanto a Michelin, marca usada pela Williams e McLaren, pneus para chuva leve, o que é diferente, conforme ficou provado em Interlagos. A solução francesa, ao menos em São Paulo, mostrou-se mais eficiente, daí a preocupação dos que correm com os pneus japoneses. Max Mosley, presidente da FIA, comparou o que está acontecendo com a Fórmula 1 ao futebol. "Nós não escolhemos as chuteiras que os jogadores entram em campo. Se estiver chovendo e eles optarem por tênis e em vez de chuteiras próprias, o problema é do clube." É grande a apreensão dos pilotos com relação ao fato de não terem pneus de chuva quando o volume de água no asfalto aumenta um pouco, a exemplo do GP do Brasil. "Estou pressionando meu time para que mude o regulamento. É perigoso. Somos nós que sabemos os riscos que corremos num carro inguiável", afirmou o vencedor da corrida de São Paulo, Giancarlo Fisichella, da Jordan, em seguida a ter recebido uma bonita homenagem da FIA, como recompensa pelo desconforto vivido em Interlagos. Pouco antes do primeiro treino livre da manhã, a sua Jordan e a McLaren de Kimi Raikkonen foram posicionadas na pista, na Variante Baixa. Com a presença de Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, Ron Dennis, da McLaren, Eddie Jordan, Raikkonen passou o troféu de vencedor do GP do Brasil para o eufórico italiano. Dennis, por sua vez, fez o mesmo com relação ao de construtores a Eddie Jordan.Tudo num clima de cortesia e resignação por parte de Raikkonen e de Dennis. "Eles venceram de fato a corrida. O troféu é deles", afirmou Raikkonen. Fisichella comentou sobre a breve festa já que 15 minutos mais tarde o treino começaria: "É uma sensação estranha mas ao mesmo tempo uma grande experiência, em especial por ser aqui na Itália."