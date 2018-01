Moreno fez a 100ª corrida na Indy Logo após o qualifying para o GP da Austrália de Fórmula Indy, em que conquistou a pole position, Roberto Moreno chegou para a entrevista coletiva com um típico chapéu australiano, proferiu algumas frases com sotaque e termos locais. Após arrancar risos dos jornalistas, começou a falar sério. E fez um discurso contra o preconceito por causa da idade. Disse que, certa vez, ouviu de um dono de equipe que seria mais fácil convencer o patrocinador a aceitá-lo caso não fosse careca. O irônico, segundo ele, é que o próprio usava peruca. Moreno não quis dizer o nome, mas a peruca mais notável na categoria é a de Carl Haas, sócio-proprietário da Newman-Haas ao lado do ator Paul Newman. A corrida de Surfer´s Paradise foi a 100ª de Moreno na Indy. Ele liderou o maior número de voltas (24), mas abandonou com problema mecânico. No campeonato, está em 11ª lugar.