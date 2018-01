Moreno ganha em Vancouver; Gil lidera Roberto Moreno, da Patrick, ganhou neste domingo o GP de Vancouver de Fórmula Indy. Como a corrida estourou o tempo de 2 horas e 10 minutos, o piloto brasileiro completou apenas 98 das 100 voltas previstas. Com a segunda colocação na prova deste domingo, o também brasileiro Gil de Ferran assumiu a liderança do campeonato. O norte-americano Michael Andretti foi o terceiro e completou o pódio. Foi a primeira vitória de Moreno na temporada e a sua segunda na Indy ? ganhou em Cleveland, no ano passado. Na prova deste domingo, ele esteve sempre entre os líderes, mas garantiu a primeira colocação apenas na volta 89, quando ultrapassou Gil de Ferran. Depois, segurou a posição até o final. A corrida começou mal para dois brasileiros. Logo depois da largada, Bruno Junqueira, que tinha o 6º lugar no grid, tocou no carro do canadense Paul Tracy e Hélio Castro Neves, em 5º, se chocou com o sueco Kenny Brack. Os dois pilotos do País levaram a pior e foram parar nas últimas posições. Quando fazia um corrida de recuperação, Helinho teve problemas mecânicos na volta 23, foi obrigado a parar nos boxes e praticamente perdeu a chance de pontuar. No final, ele terminou na última colocação (18º). Com isso, Helinho manteve seus 110 pontos e caiu da liderança do campeonato para a segunda posição. Quem assumiu a ponta foi seu companheiro na Penske. A segunda colocação em Vancouver deixou Gil com 115. O sueco Kenny Brack (Rahal) foi o 8º colocado na prova deste domingo e também tem 110. Outro brasileiro que teve problemas foi Max Wilson, da Arciero Blair. Na volta 35, seu carro quebrou e ele abandonou a prova. Depois de ter largado na pole e liderar a prova por 68 voltas, o canadense Alex Tagliani teve um problema na sua Forsythe e, para a decepção do público que lotou o circuito de rua Concord Pacific Place, foi obrigado a parar. Cristiano da Matta, da Newman/Haas, também não completou a prova. Na volta 79, ele perdeu o controle de seu carro e foi parar na barreira de pneus. Tentou voltar, mas não conseguiu. Entre os demais brasileiros, mais três pontuaram. Tony Kannan (Mo Nunn) terminou na quarta colocação, Christian Fittipaldi (Newman/Haas) foi o 11º e Bruno Junqueira (Ganassi) conseguiu se recuperar durante a prova e chegou em 12º. Mauricio Gugelmin (PacWest) também completou a corrida, em 15º lugar. A classificação final do GP de Vancouver: 1) Roberto Moreno (Brasil) 2) Gil de Ferran (Brasil) 3) Michael Andretti (Estados Unidos) 4) Tony Kanaan (Brasil) 5) Oriol Servia (Espanha) 6) Michel Jourdain Jr. (México) 7) Tora Takagi (Japão) 8) Kenny Brack (Suécia) 9) Dario Franchitti (Escócia) 10) Memo Gidley (Estados Unidos) 11) Christian Fittipaldi (Brasil) 12) Bruno Junqueira (Brasil)