Moreno: Schumacher me tirou da Benetton Roberto Moreno esperou mais de uma década para fazer um desabafo sobre sua saída da Benetton em 1991, quando corria na F-1, e foi tirado da equipe no GP da Itália, pois um tal de Michael Schumacher tomou seu lugar. E quando o fez, não quis nem saber se os anfitriões iriam gostar ou não. O desabafo aconteceu quinta-feira à noite, num posto que uma emissora de rádio em Berlim tem numa discoteca de Schwarzheide, cidade próxima do autódromo de Lausitzring. Moreno aproveitou os 30 segundos que lhe deram para falar o que bem entendesse e tascou: "Gostaria de dizer a vocês que Michael Schumacher não precisava ter me tirado da equipe como tirou. Ele faria sucesso na F-1 mesmo que esperasse mais um pouco para começar a competir??. Na época, o dinheiro falou mais alto e Schumacher, apoiado pela Mercedes, ficou com o carro que era de Moreno. Moreno pode ter desagradado muita gente com sua declaração. Mas pelo menos o prefeito de Schwarzheide, B. Hübner, não ligou. Tanto que homenageou o brasileiro, levando-o para assinar o livro de ouro dos visitantes ilustres da cidade e, à noite, jantou ao seu lado. Mais: se comprometeu a comprar o capacete que Moreno vai usar na corrida em Lausitzring. O dinheiro da venda será doado à instituição Cristo Vivo, que assiste a crianças carentes no Distrito Federal.