Moro vence F-3; Piquet é o segundo Nelson Ângelo Piquet começou bem sua trajetória no automobilismo. Hoje, no autódromo de Brasília, o filho do tricampeão mundial de F-1 Nelson Piquet chegou em segundo lugar na 6.ª etapa do Sul-Americano de Fórmula 3, prova em que estreou na categoria. E ainda fez a melhor volta. A vitória, de ponta a ponta, foi de Juliano Moro, o líder do campeonato. Sob o olhar atento do pai coruja, Nelsinho, de 16 anos, entrou na pista bastante nervoso. Isso o levou a deixar o carro morrer na saída para a volta de apresentação. "Nunca fiquei tão nervoso??, revelou. "Tanto que nem percebi que consegui ligar carro.?? Dada a volta de apresentação, cometeu outra falha, alinhando o carro fora de posição no grid. Ele largou na primeira fila, ao lado de Moro, o pole. A partir daí, Nelsinho não errou mais. Na largada, soube defender a posição do ataque de Thiago Medeiros. "O nervosismo foi embora??, contou. Depois, passou as 19 voltas da prova acompanhando o ritmo de Juliano Moro. Em nenhum momento tentou ultrapassar, mas mostrou talento ao guiar de forma limpa e segura. "Fiz boa largada e me concentrei em seguir o ritmo do Juliano. Ele estava andando forte e, se eu forçasse um pouco mais, correria o risco de errar.?? Por isso, Nelsinho não seguiu o conselho do pai, que lhe disse para ser conservador nas primeiras dez voltas e depois atacar. Mesmo assim, Nelson Piquet, que definiu a corrida como "monótona?? - não houve briga pelas primeiras posições -, ficou orgulhoso com o filho. Terminada a prova, sem conseguir conter as lágrimas, o emocionado tricampeão disparou: "O Schumacher que se prepare. Ele (Nelsinho) está chegando??. Moro, da equipe brasiliense Amir Nasr, completou as 19 voltas em 35min25s995. Nelsinho, da Piquet Sports, chegou 0s591 depois. O terceiro foi o baiano Luiz Medrado, também da Amir Nasr, a 26s752. Nelsinho fez a melhor volta em 1min50s779, média de 177,291 km/h. Com a vitória, a terceira no ano, Moro lidera com 76 pontos, contra 60 de Ângelo Serafim (quarto hoje) e 41 de Thiago Medeiros, o 10.º em Brasília. Nelson Ângelo Piquet marcou seus primeiros 15 pontos. O próximo GP será domingo, em Fortaleza.