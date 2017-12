Moro vence na F-3 sul-americana O piloto Juliano Moro venceu neste domingo a última etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, disputada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Campeão antecipado da categoria, Moro completou as 19 voltas em 35min52s960, seguido por Nelson Ângelo Piquet, a 0s538, e João Paulo Oliveira, a 16s363. O vice-campeonato ficou com Ângelo Serafim, que chegou em sexto. Thiago Medeiros, seu rival na luta pelo vice, abandonou a prova na penúltima volta. Na categoria Light, o título ficou com Daniel Scandian, terceiro colocado na corrida, atrás de seu companheiro de equipe Christiano Rocha e do argentino Matías Russo.