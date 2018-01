Morre ex-piloto Michele Alboreto O ex-piloto de Fórmula 1 Michele Alboreto morreu hoje em um acidente de carro no circuito de Lausitzring, próximo à cidade de Dresden, na Alemanha. O italiano, de 44 anos, realizava testes com o carro Audi R-8, com o qual iria participar das 24 Horas de Le Mans, na França. Alboreto nasceu em Milão e correu pela Ferrari entre 1984 e 1988. Foi o último italiano a ganhar uma corrida pela Ferrari. Seu melhor desempenho na categoria foi o vice-campeonato no Mundial de pilotos de 1985, vencido pelo francês Alain Prost.