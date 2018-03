Morre Jorge Lettry, pioneiro do automobilismo no Brasil

O automobilismo brasileiro perdeu um de seus maiores personagens. Morreu nesta sexta-feira, 16, em São Paulo, Jorge Lettry, aos 78 anos, vítima de câncer. Italiano de nascimento, desenvolveu a carreira de engenheiro no País e é considerado inovador na área. Letrry foi o diretor da famosa equipe Vemag de competições, a primeira a introduzir o profissionalismo no automobilismo brasileiro. A geração de Emerson Fittipaldi, Bird Clemente, dentre outros, deve muito a ele. E todas as demais a essa equipe pioneira, daí a importância do avanço das idéias de Lettry.