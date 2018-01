Morte de pilotos abala automobilismo A morte de três jovens pilotos de kart no sábado, em acidente numa estrada do Paraná, abalou o automobilismo do País. Pedro Araújo, 19 anos, Ney Alves Coutinho Júnior, 14, e José Humberto Jimenez, 21, morreram quando o Gol em que estavam foi atingido por um ônibus que invadiu a contramão, na BR-277, na altura do município de Iraty. No acidente também morreu o mecânico Gerson Silva de Souza, 22 anos. Independentemente da disputa nas pistas, os jovens pilotos e suas famílias são bastante ligados. ?Estes jovens tornaram-se parte de nosso ser, fazendo com que nossos sentimentos se confundissem, amando-os como nossos filhos?, resumiu Jorge César Gomes de Figueiredo, pai da kartista Bia Figueiredo. Por conta dessa ligação, não houve clima para a realização, sábado em Interlagos, da etapa do Paulista de Kart Light. E a prova da F-Renault, domingo em Curitiba, não contou com a presença de três pilotos. Marcelo Thomaz, André Sousa e Rodrigo Sousa decidiram acompanhar o enterro dos amigos. ?Eu era muito ligado a todos eles. O Jimenez, inclusive, eu considerava um irmão. A gente se falava todos os dias?, disse Thomaz, piloto da equipe Avallone-Petrobras. Ele revelou que a organização da F-Renault não fez pressão sob os pilotos. ?Não foi possível deixar de realizar a etapa por causa dos compromissos que a categoria tem. Mas o Pedro Paulo Diniz (promotor da F-Renault) deixou todos os pilotos à vontade para decidirem se correriam ou não.? Araújo disputou este ano seis etapas da F-Renault e atualmente preparava-se para a Copa Brasil de Kart. No kart, conquistou vários títulos, entre eles o Brasileiro da categoria Graduados A. Neyzinho tinha no currículo, entre outros títulos, o Brasileiro Cadete (1998) e Júnior Menor (2000). Jimenez foi campeão paulista e brasileiro, entre outras conquistas. Na sexta-feira, às 18h30, será realizada a missa de sétimo dia em memória dos pilotos, na igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, na Rua Tutóia, 1.125.