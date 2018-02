Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car

A morte do paranaense Rafael Sperafico no Autódromo de Interlagos não foi a primeira na história da Stock Car. Antes dele, mais dois pilotos perderam a vida na categoria. Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos O primeiro acidente fatal foi registrado em 1985, também em Interlagos. O piloto Zeco Gregorisim bateu o carro e o tanque de combustível explodiu. Ele sofreu queimaduras e foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. A outra vítima foi o piloto Laércio Justino, que morreu em Brasília, após perder o controle do carro e bater num caminhão-guincho. Neste domingo, Rafael Sperafico perdeu a vida depois de bater no muro da Curva do Café e ter o carro atingido pelo veículo de Renato Russo. Ele teve morte instantânea por traumatismo craniano.