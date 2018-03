Morte de Senna completa 9 anos A cada 15 dias, Maria Solange Lumertz faz um ritual que dura mais de seis horas: acorda às 5h, pega três ônibus e chega ao Cemitério do Morumbi para dedicar boa parte do dia à paixão por Ayrton Senna. Ela sai do Itaim Paulista e leva cerca de três horas para chegar ao local, onde limpa pacientemente a lápide do túmulo dele. Não haveria de ser diferente nesta quinta-feira, dia em que a morte do piloto completou nove anos. Maria, uma ex-metalúrgica que tem 49 anos e hoje trabalha como empregada doméstica e babá, acompanhou toda a carreira do ídolo. ?Quando o Senna era vivo eu fazia parte da TAS (Torcida Ayrton Senna), que tinha mais de 6 mil filiados. Hoje nem sei como está o pessoal. Uma amiga cuidava da limpeza da lápide do Senna, mas ela não pôde continuar por causa dos filhos e do marido, então me deu o ?cargo? dela.? Assim como a maioria dos fãs do piloto, ela não acompanha mais a Fórmula 1. ?Hoje só vejo os resultados pelos jornais, não assisto a uma corrida inteira. A graça acabou para nós, sabe? Nem mesmo para o Rubens Barrichello eu torço, não gosto dele. Só gostava no começo da carreira, quando o Senna era o ídolo dele. Sei que a Fórmula 1 está cada vez pior, com tanta sujeira para o (Michael) Schumacher ganhar?, reclama. ?O negócio agora é ver futebol, torcer para o Corinthians.? Antônio Paulo Batista, de 40 anos, vive de trabalhar como sósia do piloto na cidade onde mora, Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. ?Comecei a gostar do Senna dois anos antes de ele morrer. Trabalho distribuindo panfletos de empresas que me procuram por causa da minha semelhança com o Senna.? Quem também ganha dinheiro na carona da fama de Senna é Verônica Araújo, que tem uma barraca que vende camisetas, bonés e outros apetrechos com a imagem do piloto, quase na entrada no cemitério.