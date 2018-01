Moscou trabalha para receber a F-1 "Nem mesmo o inverno russo irá interromper as obras de construção do autódromo na nossa cidade", afirmou nesta quarta-feira Grigori Antioufeev, chefe do Comitê Municipal de Turismo de Moscou. Os trabalhos começam dia 30 de novembro, em Nagatino, uma ilha do rio Moscou. "A pista receberá a Fórmula 1 em 2003. Bernie Ecclestone (promotor da Fórmula 1) terá apenas de definir a data da prova", diz o dirigente. China e Emirados Árabes são nações com boas possibilidades de fazer parte da Fórmula 1. Ecclestone já anunciou que a Europa perderá duas etapas.