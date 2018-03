Moscou vai sediar prova de F-1 O promotor da Fórmula 1, Bernnie Ecclestone, anunciou nesta sexta-feira que Moscou vai organizar uma Grande Prêmio de Fórmula 1. Segundo o patrono da competição, o evento acontecerá na capital russa a partir de 2003. O investimento no evento será de US$ 100 milhões e o prefeito Yuri Lujkov se responsabilizou em construir um circuito. Durante uma entrevista coletiva, Ecclestone disse que se houver uma regularidade de corridas no circuito teria que eliminar outra prova do calendário. O país que recebeu recentemente uma prova da competição foi o da Malásia, em 1999.