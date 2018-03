Mosley abre a FIA para sugestões Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), prometeu no julgamento da Ferrari, em Paris, há duas semanas, e cumpriu: quem tiver idéias de como devem ser regulamentadas as ordens de equipe na Fórmula 1 pode enviá-las para o endereço teamorders@fia.com. Outra opção é acessar ao site fia.com e procurar o campo específico para as sugestões. O prazo limite é 1.º de setembro.