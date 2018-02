Mosley ameaça mudar F-1 na marra A gota d?água foram os acidentes de Ralf Schumacher, domingo em Indianápolis, e o de Felipe Massa, dia 6, no GP do Canadá. O presidente da FIA, Max Mosley, deixou claro: se as equipes não apresentarem propostas para reduzir o desempenho dos carros, ele se utilizará da prerrogativa que tem, quando a questão é segurança, e baixará uma série de medidas. E algumas podem entrar em vigor ainda este ano. Da temporada passada para esta, a Fórmula 1 está, em média, 3 segundos mais rápida. A disputa entre os dois fabricantes de pneus envolvidos da competição, Bridgestone e Michelin, a evolução natural da eficiência aerodinâmica, do desenvolvimento das soluções mecânicas e eletrônicas, passando pelo aumento de potência explicam esse avanço. "A Fórmula 1 está perigosa", sentencia Mosley. "As pessoas com quem converso, das próprias equipes, dizem há mais de dois anos que a potência tem de ser reduzida." Em Mônaco, o presidente da FIA disse. "Mas até agora não recebi nenhuma proposta do que fazer." A próxima reunião do Conselho Mundial da FIA será quarta-feira, em Paris. E até lá a entidade tem de receber o que desejam as equipes para ser votado pelo Conselho. "O artigo 7.5 é uma maneira que temos de pressioná-las. Se não vierem com as mudanças necessárias, nós as tomaremos", falou Mosley em entrevista publicada, nesta quinta-feira, pela Gazzetta dello Sport, da Itália. O artigo 7.5 é o que lhe dá o direito de alterar o regulamento, sem aprovação de ninguém, se o que estiver em jogo for a segurança da Fórmula 1.