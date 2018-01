Mosley ameaça punir Michael Schumacher Não bastasse o difícil momento emocional causado pelos vários erros cometidos este ano até agora, Michael Schumacher, da Ferrari, recebeu nesta quinta-feira outra má notícia: pode ser punido por não ter respeitado a indicação de bandeira amarela no GP do Brasil, quando rodou e abandonou a prova. Essa é só mais uma dor de cabeça para o campeão do mundo iniciar nesta sexta-feira a disputa do GP de San Marino, em Ímola, Itália, casa da sua equipe. E o piloto que está sendo cotado para assumir sua função de líder na Fórmula 1, o talentoso Fernando Alonso, da Renault, pode sofrer sanções pelo mesmo motivo. A quarta etapa do campeonato começou quente, apesar de todos trabalharem com a perspectiva de chuva novamente, conforme destacou o serviço de meteorologia italiano. Schumacher e Alonso já sabem que seu comportamento em Interlagos está sob investigação. "É inconcebível que um piloto veja duas bandeiras amarelas agitadas, o que significa que ele deve estar pronto para parar o carro, e ainda sai da pista", afirmou nesta quinta-feira Mosley, durante entrevista para confirmar que, "a não ser por detalhes," o atual regulamento da Fórmula 1 fica como está até o fim do ano. Mosley se referia ao instante em que Schumacher perdeu o controle da sua Ferrari na curva do Sol, no GP do Brasil, na 27ª volta da corrida. Puxão de orelhas - O dirigente demonstrou inconformismo também com o novo astro do Mundial, Alonso. "Não desejo prejulgar ninguém, mas os dois casos estão sendo estudados e não deve ser descartada a possibilidade de punições", falou Mosley. O resultado da prova de São Paulo, contudo, é o divulgado pela FIA sexta-feira, mesmo que Alonso sofra alguma sanção. Schumacher nem quis comentar o assunto, enquanto Alonso se defendeu: "Estou esperando que alguém me diga quem eu ultrapassei quando o safety car estava na pista." Além de não reduzir a velocidade do carro antes de passar pelo local do grave acidente de Mark Webber, da Jaguar, na 54ª volta, Alonso já havia cumprido um drive-through por ultrapassar Ralf Schumacher, da Williams, sob bandeira amarela. Como que se antecipando a no mínimo uma advertência a seu piloto por parte da FIA, o engenheiro-chefe da Renault, Pat Symonds, admitiu o desrespeito citado por Mosley. "Conversamos bastante com Alonso agora à tarde a fim de que ele, das próximas vezes, diminua bem mais a velocidade ao lhe ser sinalizada a bandeira amarela." Por estar muito rápido o espanhol bateu com violência nos destroços da Jaguar de Webber, causando a interrupção da prova. Symonds lembrou que em 1997 Jacques Villenueve, na época na Williams, cometeu a mesma falha, foi advertido e só na reincidência recebeu como pena sua exclusão do GP do Japão, penúltima etapa do Mundial, uma antes de ele disputar o título com Schumacher em Jerez de la Frontera, na Espanha. Para surpresa de muita gente, Mosley explicou nesta quinta-feira que apenas tópicos de menor importância serão alterados no conjunto de regras adotado este ano pela Fórmula 1. "A partir de agora, casos como o da McLaren e BAR, que trocaram no GP do Brasil o motor de seu carro antes da corrida, levarão seus pilotos a largar em último no grid." Kimi Raikkonen, da McLaren, e Jacques Villeneuve, da BAR, tiveram seus motores substituídos mas partiram da posição no grid obtida na classificação de sábado. Outra correção no regulamento: quem mexer no acerto do carro largará dos boxes. Schumacher apostou que choveria domingo, em Interlagos, e sacrificou uma melhor participação na classificação, sábado, para ser favorecido na corrida, no dia seguinte. Ocorre que a direção de prova alegou razões de segurança e permitiu que todos ajustassem seus carros para a chuva. O alemão ficou louco da vida. Uma das mais polêmicas das regras, o pneu único para chuva, fica como está, por incrível que possa parecer. "Foram as equipes que solicitaram a mudança, não a FIA. Cabe a eles agora rever a questão." Se chover em Ímola, como prevê a meteorologia, os mesmos problemas de Interlagos, ou seja, carros com pneus errados na pista, poderão se repetir. Quem sabe quando um piloto se ferir com gravidade alguém faça algo.