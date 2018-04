Mosley diz que Nelsinho tem imunidade em investigação O brasileiro Nelsinho Piquet deve escapar sem punição do escândalo envolvendo seu acidente no GP de Cingapura de 2008. Nesta sexta-feira, o presidente da FIA, Max Mosley, confirmou que prometeu imunidade ao piloto, caso ele colaborasse com as investigações sobre o comportamento da Renault naquela prova.