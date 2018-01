Mosley não crê em campeonato paralelo O presidente da FIA, Max Mosley, afirmou nesta segunda-feira que acredita ser muito improvável a criação de um campeonato paralelo à Fórmula 1, como querem cinco fabricantes, que têm o apoio de nove das escuderias da categoria. ?Atualmente, uma nova competição que pudesse competir com a Fórmula 1 é pouco provável, devido ao grande investimento que uma competição assim requer", disse o dirigente. A principal razão para seu ceticismo com relação ao assunto é a parte financeira. ?Cada vez é mais improvável que exista um novo circuito mundial como o da Fórmula 1. Não sei de onde os construtores poderiam tirar o dinheiro?, contou Mosley, que está em Xangai para promover o GP da China, marcado para o próximo dia 16. A possibilidade da criação de uma nova categoria surgiu no início deste ano, quando os fabricantes anunciaram que abandonariam a FIA se não tivessem maior participação no lucro comercial da competição.